IAEA houdt spoedberaad over onder meer Tsjernobyl

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) houdt woensdag spoedberaad over de situatie in Oekraïne. Het overleg in Wenen gaat over de veiligheid van de kerncentrales en opslag van kernafval in het land, onder meer bij de in 1986 ontplofte reactor in Tsjernobyl.

De in een sarcofaag ingepakte, vernietigde kerncentrale viel donderdag in handen van Russische troepen. Sindsdien worden er hogere nucleaire waarden gemeten, hoewel die volgens het IAEA geen gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Het agentschap kreeg zondag een melding dat raketten een andere opslag van kernafval hebben geraakt, maar er zou geen schade aan het gebouw zijn toegebracht en geen radioactiviteit ontsnappen.