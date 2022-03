Minister Oekraïne beschuldigt Russische soldaten van verkrachting

De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba zegt dat Russische soldaten in Oekraïne vrouwen verkrachten. Er zouden "talloze gevallen" bekend zijn, maar hij gaf geen bewijs en de informatie is niet onafhankelijk geverifieerd.

Koeleba verklaarde tijdens een bezoek aan een denktank in Londen dat het lastig is om over "de efficiëntie van het international recht" te praten omdat steden worden gebombardeerd en vrouwen worden verkracht. Het seksueel misbruik zou plaatsvinden in gebieden die onder controle staan van het Russische leger.

De minister steunde het idee van de Britse ex-premier Gordon Brown, voormalige rechters en rechtenexperts over de oprichting van een speciaal tribunaal. Koeleba ziet het internationaal recht als "het enige instrument van de beschaving" dat Oekraïne heeft om degenen die de oorlog mogelijk maken ter verantwoording te roepen.