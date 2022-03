Artsen zonder Grenzen: in Marioepol leven de mensen van sneeuw

Artsen Zonder Grenzen: humanitaire situatie in Marioepol is catastrofaal

De situatie in de zuidelijke havenstad Marioepol is catastrofaal. Dat meldt een lokale hulpcoördinator van Artsen Zonder Grenzen op de website van de organisatie. De luchtaanvallen en beschietingen op de stad zouden niet zijn opgehouden en de voedselvoorraden van zowel inwoners van de stad als medewerkers van Artsen Zonder Grenzen zijn „gevaarlijk klein”.

„Er is geen water, elektriciteit of verwarming. Internet- en telefoondiensten zijn afgesneden. Ziekenhuizen, supermarkten, woongebouwen hebben zware schade opgelopen. En het is niet mogelijk om hulpgoederen de stad in te brengen”, zegt de coördinator op de site. „We spraken met een van onze medewerkers via de satelliettelefoon op zowel vrijdag als zaterdag en hij vertelde hoe mensen letterlijk gedwongen worden om van sneeuw te leven.”

De organisatie roept op ervoor te zorgen om mensen die willen vertrekken, veilig weg te laten gaan en zegt dat alles gedaan moet worden om de levens van burgers te sparen. De stad, met bijna een half miljoen inwoners, is al enkele dagen omsingeld door het Russische leger. Een evacuatiepoging op zaterdag werd uitgesteld, omdat Russische troepen zich niet aan het afgesproken staakt-het-vuren hielden.