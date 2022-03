IAEA: “Situatie in Tsjernobyl verslechtert”

Sinds de Russen de kerncentrale van Tsjernobyl hebben ingenomen, verslechtert daar de situatie, waarschuwt het internationale atoomenergieagentschap IAEA.

Topman Rafael Gross zegt "zeer bezorgd" te zijn over de huidige toestand van de Oekraïense kerncentrale, waar in 1986 een groot ongeluk gebeurde. Er zijn "mogelijke risico's voor de nucleaire veiligheid", meent Gross.

Dat komt onder meer doordat de 210 medewerkers in Tsjernobyl al sinds de Russische overname vrijwel onafgebroken werken, omdat er geen ploegenwissel meer mogelijk is. De medewerkers hebben wel water en voedsel, maar kunnen geen rust nemen. Ze vragen nu om een roulatierooster.

Het IAEA heeft op dit moment alleen nog contact met de medewerkers via e-mail. De kerncentrale is verder van de buitenwereld afgesloten sinds hij door de Russen is ingenomen. Hoewel de centrale niet meer in werking is, kan er nog wel radioactieve straling vrijkomen.