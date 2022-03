Waarom je ijsblokjes in de droger moet gooien

Je kleding aan de waslijn hangen is best een vervelend klusje, hoe ideaal is de droger dan: zonder enige moeite komt je was er droog weer uit. Nou ja, op één klein dingetje na dan: er zitten vaak flink wat kreukels in.

Maar, je raadt het al, hier komen de ijsblokjes om de hoek kijken. Gooi voor je de droogtrommel aanzet een paar ijsblokjes bij je natte was. Zet de droger het liefst op de hoogste stand en voilà de boel komt er droog en kreukloos uit. Dat komt doordat de smeltende ijsblokjes voor stoom zorgen in de trommel. En stoom laat je kreukels als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Daarom hangen mensen die een hekel hebben aan strijken hun kleding ook wel in de douche. Het vocht dat voor stoom zorgt in de badkamer haalt ook kreukels uit je kleding.

Een trucje om je was in de droger sneller droog te krijgen: gooi er een droge handdoek bij. Handdoeken nemen immers vocht op. Zo is de droogtrommel dus sneller klaar. Scheelt stroom en het is beter voor je kleding.