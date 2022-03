Volt gaat Gündoğan uit fractie en partij zetten

De partij Volt gaat Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan toch uit de fractie zetten en royeren als lid van de partij. Dat schrijft het partijbestuur in een brief die naar de leden is gestuurd. De andere fractieleden van Volt, Laurens Dassen en Marieke Koekkoek, spreken volgens het bestuur van een "onoverkomelijk politiek conflict en vertrouwensbreuk". Gündoğan ligt met de partij overhoop, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegen haar en vervolgens een schorsing uit de fractie. Door dat laatste zette de rechter een streep. Donderdagavond zei Gündoğan in het programma Jinek dat ze haar aangiften van smaad en laster tegen de partij en dertien melders van wangedrag aan haar adres niet intrekt maar juist gaat uitbreiden. Het intrekken van de aangiftes was een voorwaarde voor verzoening, vonden het bestuur en Dassen.