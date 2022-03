Defensieminister VS: Russen maken militaire fouten

Het Russische leger heeft tactische fouten gemaakt in Oekraïne, zegt de Amerikaanse minister Lloyd Austin van Defensie in een interview met CNN. Volgens Austin is er een "reeks misstappen" geweest en zijn Russische soldaten niet zo snel opgeschoten als ze vooraf hadden ingeschat.

"Ze hadden gedacht dat ze snel zouden gaan en de hoofdstad heel snel zouden innemen, maar dat is niet gelukt", aldus de minister. Ook gaat hij ervan uit dat de Russen tactische informatie niet goed zouden gebruiken. Ook de samenwerking tussen de lucht- en grondtroepen verloopt niet naar wens. "Dus er is een aantal dingen die we hadden verwacht die we gewoon niet zagen."

Het Pentagon heeft herhaaldelijk gezegd dat het Russische leger weinig vooruitgang boekt in Oekraïne. Ten noorden en noordwesten van hoofdstad Kiev zouden Russische soldaten geen "aanzienlijke vorderingen" maken richting de stad, zei een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris eerder. Er is ook geen beweging ten oosten van Kiev. Het Pentagon gaat ervan uit dat het Oekraïense luchtruim nog steeds niet onder controle van de Russen is.