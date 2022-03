Mensen rijden iets langzamer op de snelweg, kost minder brandstof

Onderzoekers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) vermoeden dat mensen iets langzamer zijn gaan rijden op de snelweg omdat ze brandstof willen besparen. Sinds Oekraïne is aangevallen door Rusland - een grote producent van olie - zijn de prijzen van benzine en diesel flink gestegen.

Het NDW heeft vergeleken hoe snel werd gereden op de snelweg van 22 tot en met 28 februari - toen de oorlog net was begonnen - en afgelopen week. De onderzoekers hebben de snelheid gemeten tussen 19.00 en 06.00 uur op wegen waar op die tijden 120 of 130 kilometer per uur mocht worden gereden. Op 37 procent van deze wegen was de snelheid met meer dan 1 kilometer per uur gezakt.

Hoe hard er wordt gereden op snelwegen is elke week wel anders, maar deze verschuiving is volgens het NDW wel opvallend. "Omdat voor een aanzienlijk groter deel de snelheid daalt, is het wel te verwachten dat dit door de stijging van de prijs komt", zegt een woordvoerder hierover.

Op lang niet alle snelwegen wordt overigens langzamer gereden. Op de helft is de snelheid vrijwel gelijk gebleven, op 13 procent trappen automobilisten duidelijk harder op het gaspedaal. "Dat kan bijvoorbeeld komen omdat er wegwerkzaamheden zijn beëindigd", aldus de woordvoerder.