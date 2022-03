WHO: zeker 64 aanvallen op zorgfaciliteiten in Oekraïne

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft sinds de Russische invasie in Oekraïne 64 aanvallen op ziekenhuizen en andere zorgfaciliteiten in het land bevestigd. Het gaat om twee tot drie incidenten per dag. Volgens de WHO hebben de aanvallen tot begin deze week aan zeker vijftien mensen het leven gekost, 37 anderen raakten gewond.

De WHO meldt verder dat 3,6 miljoen Oekraïners naar het buitenland zijn gevlucht. Bijna zeven miljoen inwoners zijn ontheemd geraakt, een derde van hen kampt met chronische ziektes. Door de oorlog stokt de toelevering van medicijnen en veel apotheken in Oekraïne zouden zijn gesloten.

De organisatie veroordeelt de aanvallen. "Zorgfaciliteiten, medewerkers en patiënten zijn geen doelwit", stelde de WHO de afgelopen weken meermaals. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zei eerder al dat aanvallen op gezondheidsfaciliteiten "het internationaal humanitair recht schenden".