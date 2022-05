FNV dreigt met acties op Schiphol vanaf 1 juni om hoge werkdruk

De FNV dreigt met grootschalige acties op Schiphol omdat de werkdruk op de luchthaven veel te hoog blijft voor onder meer beveiligers en afhandelaars van bagage. De vakbond wil dat er voor 1 juni een akkoord is met de luchthaven over het verlichten van de werkomstandigheden. "Er moet iets groots gebeuren", zegt campagneleider Joost van Doesburg van de FNV. De afgelopen dagen was het weer erg druk op de luchthaven. "Ik ben geschokt en de leden zijn gefrustreerd", zegt Van Doesburg over de drukte van zondag en maandag. "Het loopt volledig uit de klauwen. Personeelsleden vallen letterlijk om." Volgens Van Doesburg gaan beveiligers en afhandelaars de enorme drukte op Schiphol niet volhouden tot na de zomervakantie. Eerder liet de FNV weten dat er voor de zomer een akkoord moest komen. De vakbond wil dat het aantrekkelijker wordt om op Schiphol te werken en dat de hoeveelheid werk wordt aangepast aan de hoeveelheid beschikbare werknemers. Om dat voor elkaar te krijgen moet volgens de vakbond ook het aantal vluchten worden gereduceerd. Van Doesburg praat woensdag verder met een afvaardiging van de luchthaven, maar wilde niet zeggen of topman Dick Benschop van Schiphol daarbij aanwezig is.Volgens Van Doesburg negeerde Schiphol maandenlang waarschuwingen vanaf de werkvloer. Ook hadden personeelsleden verwacht dat het na de meivakantie wat rustiger zou worden, maar dat is niet het geval. Schiphol rekent tot aan de zomervakantie dagelijks op passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met die van tijdens de meivakantie. Toen moesten vluchten moesten worden geannuleerd op de luchthaven door drukte en personeelstekorten. Ook moesten er vluchten uitwijken naar Rotterdam en Eindhoven.