De FGC-9 (Fuck Gun Control) is populairste 3D-geprint semiautomatisch wapen: schrik van politie

De Nederlandse politie maakt zich ernstig zorgen over 3D-geprinte wapens. De vuurwapens duiken steeds vaker op in binnen- en buitenland. Politie en justitie pleiten nu voor een verbod op verspreiding van ontwerpen voor 3D-wapens.

Sinds vorig jaar doken voor het eerst 3D-vuurwapens op in Nederland. Ook zijn verschillende werkplaatsen ontdekt, waar op grotere schaal vuurwapens werden geprint. "We zien dat deze wapens een nieuwe doelgroep bereiken: mensen die niet in het criminele circuit zitten, maar wel een wapen willen hebben, zoals mensen met extremistisch gedachtegoed”, zegt recherchechef Andy Kraag bij de NOS.

Ook zijn er hobbyisten die het interessant vinden om een 3D-wapen te maken. Dit is levensgevaarlijk volgens de politie. "Er is veel expertise nodig om zo'n wapen goed in elkaar te zetten", vertelt Kraag. "In het ergste geval klapt hij uit elkaar als je afvuurt."

Ontwerp niet strafbaar

Het is in Nederland verboden om een 3D-wapen of onderdelen daarvan in het bezit te hebben. Maar het publiceren en verspreiden van ontwerpen is niet strafbaar. Officier van justitie Zlatko Trokic wil dat daar verandering in komt: "Zo'n handleiding heeft geen ander doel dan het maken van een 3D-wapen, dat is een illegaal doel."

De nieuwste 3D-geprinte vuurwapens zijn erg effectief, mits goed in elkaar gezet. Het populairst is de FGC-9, oftewel 'Fuck Gun Control'-9, een semiautomatisch dodelijk wapen.

"Dit soort wapens heeft in een paar jaar tijd een enorme evolutie doorgemaakt. We staan aan de vooravond van een mogelijk probleem en willen daar graag op anticiperen", aldus hoofd van de landelijke recherche.