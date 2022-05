Bij een schietpartij in een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker veertien kinderen omgekomen, meldt gouverneur Greg Abbott. Daarnaast is een leraar doodgeschoten. De 18-jarige schutter is doodgeschoten, aldus Abbott, die sprak van een afschuwelijke en onbegrijpelijke daad. Er vielen ook gewonden in de school in de plaats Uvalde.