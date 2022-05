Vader van schutter: ‘Mijn zoon had mij moeten doodschieten’

De vader van de 18-jarige schutter die deze week 21 mensen doodde op een basisschool in Uvalde, Texas , wil dat de wereld weet dat het hem spijt.

In een interview met The Daily Beast zegt Salvador Ramos: "Ik wil gewoon dat de mensen weten dat het me spijt wat mijn zoon heeft gedaan."

"Ik heb nooit verwacht dat mijn zoon zoiets zou doen", voegde Ramos, 42, eraan toe. "Hij had mij gewoon moeten vermoorden, in plaats van iemand zoiets aan te doen."

Zijn zoon, ook Salvador genoemd, schoot dinsdag zijn grootmoeder in het gezicht en reed weg met haar auto. De auto kwam terecht in een greppen en toen opende hij het vuur op een klaslokaal van de vierde klas. De tiener werd uiteindelijk op die plek gedood door de politie.

Het was de dodelijkste schietpartij op een school in de VS in bijna tien jaar.

Ramos was op de dag van de schietpartij aan het werk was en kwam pas achter het drama toen zijn eigen moeder belde om het hem te vertellen. In paniek belde hij de plaatselijke gevangenis met de vraag of zijn zoon daar was.

'Ze hebben mijn zoon vermoord,' zegt hij. “Ik zal mijn zoon nooit meer zien, net zoals zij hun kinderen niet meer zullen zien. En dat doet me pijn."

'Ik wil niet dat ze hem een ​​monster noemen… ze weten van niets, man,' zegt hij. "Ze weten niet wat hij doormaakte."

De details van de aanval van zijn zoon zijn huiveringwekkend: volgens de autoriteiten kocht hij twee geweren en 375 kogels in de aanloop naar het bloedbad, en barricadeerde hij zichzelf meer dan een uur in de klas. Een leerling herinnert zich dat hij tegen de kinderen in de klas zei: "Het is tijd om te sterven."

Ondanks de gruwelijke slachting die hij dinsdag aanrichtte, hield Ramos vol dat zijn zoon "een goed persoon" was." Hij zegt geen idee te hebben waarom zijn zoon zo gewelddadig werd.

De jongere Ramos had naar verluidt een slechte relatie met zijn moeder en was het jaar voor zijn afstuderen met school gestopt. Zijn vader geeft toe dat hij de laatste tijd zijn zoon niet veel tijd heeft gezien, omdat hij buiten Uvalde werkte – hij graaft gaten rond elektriciteitspalen voor inspectie – en vanwege de pandemie.

"Mijn moeder vertelde me dat hij waarschijnlijk ook op mij zou hebben geschoten, omdat hij altijd zei dat ik niet van hem hield".

Ramos verwijt de moeder van de jongen, Adriana Reyes, dat ze niet meer schoolspullen en kleding voor hem heeft gekocht. Hij zegt dat zijn zoon op school werd gepest omdat hij elke dag dezelfde spijkerbroek droeg.

Voormalige klasgenoten en families bevestigden dat de jongere Ramos op de middelbare school was gepest, maar dan vanwege een spraakgebrek. Sommige voormalige klasgenoten en anderen die hem kenden, zeggen dat Ramos agressieve trekjes had, en zijn internetgeschiedenis wees op iemand die met grote belangstelling voor wapens en bloedvergieten.

Zijn vader heeft zelf een lang strafblad, waaronder ten minste één veroordeling voor mishandeling en het toebrengen van lichamelijk letsel aan een familielid.