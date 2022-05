Vrouwen moeten blijven zwijgen, beslissen gereformeerde mannen

Er dreigt een kerkscheuring binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken. Na drie weken vergaderen, hebben 51 grijze mannen in driedelig pak besloten dat vrouwen geen officiële rol mogen hebben in de kerk, zoals predikant, ouderling of diaken.

De bijbel is duidelijk: “Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt." Een meerderheid van de deelnemers aan de synode, oftewel kerkelijke vergadering, vindt dat je deze bijbeltekst letterlijk moet nemen.

Gerard den Hertog, emeritus-hoogleraar Theologie en spreker op de synode doet een poging het standpunt van de meerderheid uit te leggen: "Die meerderheid zegt: we hebben helemaal geen enkel probleem met de emancipatie van de vrouw. Wij willen geen enkele achterstelling van de vrouw. Maar wij denken dat je op Bijbelse gronden vrouwen niet kunt bevestigen als predikant, ouderling of diaken."

Een deel van de kerken is het daar niet mee eens. Dominee Bram Hofland van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Emmeloord neemt de bijbelteksten minder letterlijk: "Wat mij betreft is er zeker ruimte voor vrouwen in het ambt. De Bijbelteksten zijn heel moeilijk te onderzoeken en te interpreteren. Maar hoe heerlijk is het om samen te mogen dienen in Gods koninkrijk?" zegt hij.

De afvallige kerken hebben een termijn van twee jaar gekregen om de mondige vrouwen weer in het gareel te krijgen. Anders volgen er sancties.

De kerkelijke geschiedenis kent vele scheidingen. De dreigende scheuring na de uitslag van de synode is pijnlijk voor alle betrokkenen, legt Den Hartog uit. "Dat gaat ook door families heen. Dat betekent dat mensen niet meer bij elkaar op verjaardagen komen. Dat soort dingen zijn in de geschiedenis gebeurd. Daar moet je niet aan denken. En het mag ook niet. Dat raakt mij zeer.”

De theoloog hoopt op een wonder van boven, zodat de biblebelt zich weer gezamenlijk op Gods woord kan richten onder leiding van de man. “Nu moeten we met de handen omhoog aan God vragen: help ons, voer ons hieruit en breng ons bij elkaar.”