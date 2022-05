19 politieagenten stonden te wachten voor het klaslokaal

Vermoedelijk hadden bij de moordpartij in een school in Texas geen 19 kinderen hoeven sterven. De politie was er snel bij, maar besloot niks te doen.

Dinsdag om 12:03 stonden 19 politieagenten in een gang op Robb Elementary School. Voor de deur van de twee aaneengesloten klaslokalen, waarin een 18-jarige schutter zich had verschanst. Maar agenten wachtten op een versterking (!) en meer wapens, zegt Steven McCraw, directeur van het Texas Public Safety Agency, vrijdag. Ten slotte opende de speciale eenheid om 12:50 uur de gesloten deur met een sleutel van de conciërge en schoot de aanvaller neer. Ondertussen hadden leerlingen in de klas al tien keer 112 gebeld. Twee meisjes die vastzaten met de schutter belden herhaaldelijk - elk vier keer - om hulp.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat onderzoeken hoe de politie zo kon falen.

De man die deze misrekeningen heeft gemaakt, is de politiechef van het schooldistrict, Pedro Arredondo. Hij is al bijna dertig jaar politieagent. Arredondo zelf heeft niet in het openbaar gesproken voor twee korte persconferenties op de dag van de ramp. Zijn beslissingen druisen in tegen het protocol van de hulpdiensten. Het protocol schrijft voor - niet verrassend - dat de politie allereerst de schutter moet uitschakelen. Zelfs de verzorging van gewonden worden uitgesteld. In een document van het Department of Homeland Security over hoe om te gaan met schietpartijen staat: “Het doel van de politie is om de schietende man zo snel mogelijk te stoppen."