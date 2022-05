Steeds meer partijgenoten roepen op tot vertrek premier Johnson

Steeds meer partijgenoten van de Britse premier Boris Johnson roepen op tot zijn vertrek. Britse media melden dat een vertrouwensstemming bij de Conservatieve Partij dichterbij komt als gevolg van het schandaal rondom de feestjes van overheidspersoneel tijdens de lockdowns, ook wel bekend als partygate. De Conservatieve Partij houdt een stemming als minstens 15 procent van haar leden in het Lagerhuis van het parlement per brief laat weten niet langer achter Johnson te staan. Dat komt neer op 54 brieven. Deze moeten naar het zogeheten 1922 Committee worden gestuurd. Alleen voorzitter Graham Brady weet hoeveel brieven er zijn. Meerdere partijgenoten hebben de afgelopen maanden publiekelijk laten weten dat zij de voorzitter hebben geschreven. Volgens de Britse omroep Sky News hebben in totaal veertig Conservatieve parlementariërs de positie van Johnson in twijfel getrokken, dertien meer dan een week geleden. Van die groep willen er 27 dat hun partijleider onmiddellijk opstapt. Stemming Meerdere parlementariërs denken dat er al 54 brieven zijn of dat het niet lang meer duurt voordat het zover is, schrijft The Guardian. Volgens de Britse krant zal Brady na de ontvangst van de laatste brief mogelijk niet direct bekendmaken dat er wordt gestemd over de politieke toekomst van Johnson. Het parlement is namelijk deze week met reces. Een eventuele vertrouwensstemming wordt zo snel mogelijk gehouden. In 2018 vond voor het laatst zo'n stemming plaats, tegen de toenmalige premier en partijleider Theresa May. Hoewel ze de stemming overleefde, trad ze ruim een half jaar later alsnog af omdat er onvoldoende steun was voor haar Brexit-deal. De politica werd na verkiezingen binnen de Conservatieve Partij opgevolgd door Johnson. Partygate kwam eind vorig jaar via Britse media aan het licht. Na grote publieke verontwaardiging over het schandaal begon de politie een onderzoek met als resultaat 126 coronaboetes, waaronder een voor Johnson. Topambtenaar Sue Gray deed op verzoek van Johnson onderzoek. Zij kwam in januari met haar kritische bevindingen, maar deelde haar eindrapport pas vorige week na afronding van het politieonderzoek.