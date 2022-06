Man met erfelijke ziekte leverde sperma aan lesbische stellen

Een man verwekte 15 kinderen, ondanks dat hij een erfelijke aandoening had. Hij heeft het fragiele-X-syndroom heeft , een erfelijke aandoening die niet te genezen is. Het fragiele X-syndroom is een aandoening die wordt gekenmerkt door verstandelijke beperking en bepaalde gedragskenmerken, zoals op autisme gelijkend gedrag.



James MacDougall heeft die afwijking in zijn DNA en adverteerde niettemin met zijn sperma op social media.

De Engelse rechtbank gelastte dat de identiteit van de man openbaar moest worden om herhaling te voorkomen.

De zaak kwam aan het licht toen MacDougall de rechtbank verzocht de moeders te dwingen hem toegang te geven tot zijn kinderen. Die eis werd afgewezen. De kinderen die met het sperma van de man zijn verwekt zijn tussen de nul en drie jaar oud. Sommigen blijven nu al ver achter in hun ontwikkeling.