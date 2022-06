Vannacht is in Geleen een man aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de vermissing van Gino, meldt de politie Limburg. Hij is in zijn eigen woning opgepakt.

Gino (9) is nog niet terecht. De zoekactie naar de verblijfplaats van de jongen gaat onverminderd door, zegt de politie.

Wordt aangevuld

