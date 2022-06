“Gino (9) vertrok met man die zei dat hij voetbaltrainer was”

Gino Van der Straeten, een jongen van 9, ging woensdagavond nog even voetballen op een pleintje voor de deur, en kwam daarna niet meer thuis. De laatste die de jongen gezien heeft, is volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws een man die zich voordeed als voetbaltrainer, en die volgens getuigen met Gino vertrokken zou zijn.

De drie andere kinderen weten alleen maar dat Gino nog op het veld stond toen zij naar huis vertrokken, samen met een man die ze nog nooit gezien hadden. “Die man heeft een tijdje met ons meegespeeld”, zegt Cynthia Olischlager (10) volgens HLN, een van de kinderen die er woensdagavond bij was. “Het voelde niet raar, of ongemakkelijk. Het was een heel normale man.”

“Het was een voetbaltrainer, of dat zei hij toch”, zegt een oudere vrouw in een rollator, die gistermiddag met de tranen in de ogen rond het voetbalveldje reed, op zoek naar Gino. Haar kleinzoon was één van de andere kinderen die woensdag samen met de jongen aan het voetballen was. “Hij zegt dat er die avond plots een man het veldje opgestapt kwam. Hij sprak Engels, en zei hij dat hij een voetbaltrainer was. Volgens mijn kleinzoon sprak hij Gino aan, en zei hij dat hij ‘best wel talent had’. Toen de andere kinderen naar huis gingen, zag mijn kleinzoon hoe Gino samen met die man vertrok.”

Een verklaring die lijkt te kloppen met de vaststellingen van de politie, schrijft HLN. Want de speurhonden van een Duits zoekteam pikten een geurspoor op van de vermiste jongen. Dat loopt van het voetbalveldje naar een woning in de Hertogenlaan, en houdt daar op. Volgens de bronnen van HLN zou het spoor niet tot aan de voordeur van de woning lopen, waardoor de politie vermoedt dat de jongen daar in een geparkeerde auto is gestapt - of gesleurd.

Het spoor liep volgens de zus van Gino niet tot de voordeur. De familie denkt om die reden dat Gino vanuit daar in een auto is meegenomen.

Een buurtbewoonster die in dezelfde straat als Gino en zijn moeder woont, kent de jongen goed. “Gino bleef wel vaker eens van huis weg. Maar hij kwam telkens terug. We hopen dat het ook nu goed afloopt”, zegt ze.

De politie onderzoekt aangetroffen spullen die vrijdagavond in of bij een bos zijn aangetroffen en mogelijk verband houden met de verdwijning. Wat precies gevonden werd, is nog onduidelijk. Zaterdagochtend worden zoekacties hervat.

