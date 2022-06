Ombudsman NPO: Ongehoord Nederland brengt onjuiste informatie

Omroep Ongehoord Nederland (ON) verspreidt aantoonbaar onjuiste informatie en schendt daarmee de journalistieke code van de NPO. Dat is de conclusie van de Ombudsman van de NPO, die na een aantal klachten onderzoek deed naar de uitzendingen van de nieuwe omroep. ON zendt vanaf half februari twee keer per week het programma Ongehoord Nieuws uit. Uit het onderzoek blijkt dat in publicaties van Ongehoord Nederland de journalistieke code van de NPO op diverse punten geschonden is. Het gaat dan onder meer om schending van de code op het punt van betrouwbaarheid en daardoor het passief en actief bijdragen aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. Ook wordt onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende gescheiden van feitelijke informatie. "Journalistieke programma’s bij de publieke omroepen zijn geen open podium en de presentator is geen doorgeefluik", stelt NPO-Ombudsman Margo Smit. "Dat is bij omroep ON nu met regelmaat wel zo."