In het centrum van Berlijn is een auto ingereden op voetgangers op een trottoir. Een man kwam om het leven en meerdere mensen raakten gewond. Volgens de brandweer raakten acht mensen gewond. Inmiddels is een reddingshelikopter geland op de plaats van het ongeval.

De bestuurder van de zilveren Renault Twingo is aangehouden. De achtergrond van het incident is nog onduidelijk. Meerdere zwaarbewapende politieagenten bewaken het gebied en de brandweer is met 60 brandweerlieden ter plaatse.