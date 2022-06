Dat Donny M. stal, stichtte brandjes, had schulden, maakte brokken. En nu ook moord

Donny M had drie Tv's in zijn huis staan. Afkomstig uit huisjes van Center Park. Hij had ze gestolen uit wraak omdat hij wegens wangedrag een keer uit een huisje was gezet. Dat schrijft het AD in een soort reconstructie van het leven van Donny, de moordenaar van Gino.

Wie een opsomming maakt met alle akkefietjes, conflicten, brandjes, diefstallen en andere overtredingen waarbij Donny M. de laatste tien jaar betrokken was, komt tot een ellenlange lijst, zeggen mensen dicht bij hem. Als tiener stak hij geregeld prullenbakken in de fik, maar ook een tuinhuisje. Als hij ruzie had met iemand, kon er zo een steen door de vijandelijke ruit vliegen. Hij stal weleens wat uit de supermarkt. En rijden deed M. lang zonder rijbewijs.

Het leven dat M. de laatste jaren leidde is turbulent te noemen, volgens het AD. Hij woonde periodes op zichzelf, sliep bij vrienden, was een tijd te gast in het ouderlijk huis van het meisje met wie hij verkering kreeg. Het ging nooit lang goed. Zo was het ook met baantjes: M. bezorgde post, werkte bij de Sligro, op het vliegveld in Maastricht, was vrachtwagenchauffeur, maar steeds hield het op zeker moment op. Bij zijn laatste baantje, bij een textielbedrijf, meldde hij zich een paar weken geleden naar verluidt ziek.Akkefietjes, incidenten en avonturen bleven elkaar opvolgen. Er waren brandjes, ruzietjes over geld. M. had flink wat schulden, zeggen betrokkenen.