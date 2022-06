Laatste ooggetuigen: ‘Gino werd naar auto gelokt en naar binnen getrokken’

Gino van der Straeten (9) is naar de auto gelokt van een man die zich voordeed als voetbaltrainer en uitgebreid de voetbalkwaliteiten van het jongetje prees. Gino liep vrijwillig mee, maar toen hij bij de auto kwam werd hij direct naar binnen getrokken. Dat ontdekte Dagblad De Limburger

Die getuigen waren de twee kinderen die op woensdagavond 1 juni met Gino aan het voetballen waren op het speelveldje in de Kerkraadse wijk Chevremont. Beide kinderen, een jongen (14) en een meisje (10) die in de buurt wonen, zijn drie keer uitgebreid verhoord door de politie. Volgens hun moeder, Joke Hoegee, moeten de verklaringen uiterst serieus genomen worden. ,,Van mijn twee kinderen heeft mijn dochter het beste waargenomen wat er is gebeurd. Rond half zeven kwam een man het veldje oplopen die zich voorstelde als voetbaltrainer. Vervolgens heeft hij samen met de kinderen gevoetbald. Hij prees specifiek Gino om zijn voetbalkwaliteiten, viel mijn dochter op. Na een tijdje lokte de man Gino naar zijn auto. Gino liep vrijwillig mee, maar toen hij bij de auto was, werd hij meteen naar binnen getrokken. Het ging allemaal snel.”