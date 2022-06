Barcelona: golf van diefstallen van dure horloges

Barcelona lijdt onder een ongekende golf van diefstallen van dure horloges, schrijft de Spaanse correspondent van het AD. Ze worden met geweld, op straat en zelfs bij daglicht, van de pols van het slachtoffer gerukt, meestal een toerist.

Er kwam extra aandacht voor door een viraal filmpje waarop zijn diefstal te zien is.

Het korte filmpje is van afgelopen zondag en ging snel viraal. Op de brede stoep van de Via Laietana, een drukke verkeersader in hartje Barcelona, vechten twee mannen met elkaar. Automobilisten claxonneren, mensen schreeuwen, anderen kijken verbaasd toe. Dan is het ineens afgelopen; de jongste van de twee, met een petje op, heeft het horloge van de pols van de man gerukt en rent weg.

Het gebeurt dagelijks in Barcelona, waar de toeristen weer terug zijn. Deze man, zo te zien een toerist, kwam er ongeschonden vanaf. Een ander slachtoffer, vorige week, moest met een gebroken kaak door een ambulance worden afgevoerd, want de dieven schuwen geen geweld om hun 'gemakkelijke' en vaak peperdure buit te bemachtigen: horloges van tussen de 10.000 en 360.000 euro.