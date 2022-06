Grapje op grafsteen valt verkeerd: familie verstopte ‘fuck off’ in de tekst

De tekst op een grafsteen in de Amerikaanse staat Iowa zorgt lokaal voor flink wat ophef. De familie verstopte de boodschap 'fuck off' in de tekst, de favoriete krachtterm van de overledene. De begraafplaats is not amused en wil er het liefst van af.

Zo luidt de tekst op de steen:

'Forever in our hearts,

Until we meet again,

Cherished memories.

Known as

Our brother,

Father, papa, uncle,

Friend and cousin.'

Steven Paul Owens nam het scheldwoord graag in de mond. "Het was een term die hij vaak gebruikte. Hij was heel direct: als hij je niet mocht, sprak hij niet met je", vertelt zijn dochter tegen de lokale zender KCCI.

De eigenaar van de begraafplaats zit met de steen in zijn maag. "Op de plek waar de geliefden van mensen liggen, hoort gescheld niet thuis. Stel je voor dat je eeuwig naast deze grafsteen ligt." Of de steen ook echt moet verdwijnen is niet bekend.

De familie hoopt dat de grafsteen mag blijven staan. "Het was niet onze bedoeling om er mensen pijn mee te doen. We hopen dat mensen er de humor van kunnen inzien."