Rutte biedt Dutchbat-veteranen Srebrenica excuses aan

Minister-president Mark Rutte heeft honderden Dutchbat-veteranen zaterdag excuses aangeboden voor de handelwijze van het kabinet rond het drama in Srebrenica in 1995. Hij deed dat tijdens een "dag van erkenning en waardering" voor de veteranen van Dutchbat III op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Defensieminister Kajsa Ollongren en de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim waren ook aanwezig. Bosnisch-Servische troepen hebben destijds ruim 8000 islamitische mannen en jongens vermoord na de val van een enclave die door de Nederlanders werd bewaakt. De Nederlandse blauwhelmen konden de massamoord niet voorkomen. Veel veteranen kampen sindsdien met het gevoel dat ze in de steek gelaten zijn en dat het ministerie van Defensie niet voor hen heeft gezorgd. Vorig jaar adviseerde een commissie het kabinet met eerherstel te komen en "erkenning en waardering" uit te spreken. In Schaarsbergen zijn zaterdag 325 Dutchbatters met hun naasten.