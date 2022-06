Bill Clinton liet als president agenten zoeken naar aliens

Voormalig president Bill Clinton onthulde deze week dat hij zijn nationale veiligheidsadviseur naar Nevada stuurde om buitenaardse wezens te zoeken toen hij president was.

Er gaan al decennialang verhalen dat in Area 51, in Roswell,, in de jaren veertig aliens zouden zijn betrapt. In 1947 stortte een glanzend object neer bij het plaatsje Roswell. Volgens het Amerikaanse leger ging het om een weerballon, maar er zijn altijd geruchten geweest dat er een ruimteschip van elders was neergestort.

Tijdens een optreden op "The Late Late Showzei Clinton dat hij en zijn voormalige stafchef, John Podesta "alles hebben gedaan om alles over Roswell te weten te komen".

"We hebben ook mensen naar Area 51 gestuurd om er zeker van te zijn dat er geen buitenaardse wezens waren". Ze zijn niet gevonden.