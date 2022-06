Met de auto naar het zuiden: er wachten 5 zwarte zaterdagen. Minstens.

Na corona willen we allemaal naar de zon. En nu vliegen ongewis is willen de meeste van ons met de auto. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Eén ding staat vast: dat gaan hele lange files worden, zeker op de vijf zaterdagen van de vakantiespits, zeggen deskundigen.

"Ga op een vrijdag of zondag rijden, dan voorkom je veel ergernis. Mijd vooral die drukke dagen dat heel Europa op reis gaat. Boek dan maar een hotel in de buurt en vertrek een dag eerder of later. Het belooft hoe dan ook een bizarre zomer te worden. Je merkt nu al aan vakantiegangers dat de stress al dagen voor vertrek aanwezig is, terwijl je juist voorpret zou moeten hebben”, zegt directeur Victor Geskes van de ANWB Alarmcentrale tegen het Dagblad van het Noorden.

"Sommige landen overwegen zelfs draconische maatregelen. Zo speelt Oostenrijk met de gedachte om ‘doorreizigers’ te verplichten op de autosnelweg te blijven. Ook zullen passen en wellicht ook tunnels voor bepaalde tijden gesloten worden omdat de drukte te groot is”, waarschuwt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie. "De auto wordt hét alternatief voor iedereen die niet meer durft te vliegen.”

Op de Autoroute du Soleil, de snelweg naar Zuid-Frankrijk en Spanje, zijn vijf zaterdagen in juli en augustus aangemerkt als zwarte zaterdag (9 juli, 23 juli, 30 juli, 6 augustus en 13 augustus). Dan worden op de weg, bij tankstations, wegrestaurants en tolpoortjes lange files verwacht.

De ANWB garandeert ook niet dat je snel geholpen gaat worden als je met een probleem strandt. En ook vervangend vervoer is niet altijd te verwachten omdat ook huurauto's schaars zijn. Victor Geskes: "Ik vrees dat we geen mooie zomer tegemoet gaan.”