Je denkt dat je kind gilt en spartelt als het verdrinkt. Het is juist stil

Ouders denken dat hun kind zal schreeuwen en wilde bewegingen maakt als het dreigt te verdrinken. Maar dat gebeurt alleen in films. In werkelijkheid verdrinken kinderen vrijwel geruisloos, waarschuwt kenniscentrum VeiligheidNL.

De kans dat een kind verdrinkt wordt vaak overschat. Het gebeurde gemiddelde 78 keer per jaar in de afgelopen tien jaar. Driekwart is jonger dan 5. "Het gebeurt vaak in en om huis, bijvoorbeeld in een opblaasbaar zwembadje, een vijver of in bad. Of het gebeurt in open water", zegt Ingvar Berg, spoedeisendehulparts bij het Haaglanden Medisch Centrum tegen RTL Nieuws.

Het gaat vaak erg snel, benadrukt Berg. "Binnen enkele minuten verdrinkt het kind. Je moet het maar net doorhebben als ouder." Vooral omdat de kinderen geen geluid maken. "Wat je in films ziet, dat mensen nog even goed spetteren, gebeurt niet. Veel jonge kinderen raken in paniek en gaan vrij snel met hun hoofd onder water. Vooral kinderen tussen de 0 en 5 jaar zijn een risicogroep."