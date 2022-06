Dit zijn de booste burgers ter wereld: Nederlanders blijken een vrolijk volkje

We klagen, we kniezen, we winden ons op over de hitte, de boeren , de files of de treinen, maar aan het eind van de rit blijken we toch best een vrolijk volkje. Want zo boos zijn we dan ook weer niet, blijkt uit onderzoek.

Gallup bracht onlangs zijn jaarlijkse Global Emotions Report uit en vroeg duizenden mensen in meer dan honderd landen hoe ze zich gisteren voelden. Ervoeren ze gedurende een aanzienlijk deel van de dag emoties van bijvoorbeeld woede, stress of verdriet, of juist van vreugde, vrolijkheid of uitgerustheid? Vooral in het Midden-Oosten waren mensen vaak boos. Zo voelde 49 procent van de mensen in Libanon zich de dag voor het onderzoek boos. Daarna waren mensen in Turkije en Armenië het kwaadst.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Finland, waar slechts 5 procent boos was de dag voor het onderzoek, gevolgd door Mauritius, Estland, Portugal en Nederland. In ons land antwoordde slechts 8 procent bevestigend op de vraag of ze gisteren nog boos waren. 92 procent van de mensen was dat dus niet. Best een goede score als je ziet hoeveel woedende boeren er woensdag in Stroe waren.

Ter vergelijking: in Duitsland was 21 procent de dag ervoor boos, in Spanje 22 procent en in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 19 procent.