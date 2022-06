Moord op homo’s in Oslo “daad van islamistisch terreur”

De Noorse autoriteiten beschouwen de aanslag op de nachtclub London, die vooral bij de homogemeenschap populair is als een daad van islamitische terreur.

Bij de aanslag kwamen 2 mensen om en raakten er 17 gewond. De vermoedelijke dader is aangehouden. De verdachte, een 42-jarige Noor met Iraanse roots, stond al op de radar van de inlichtingendienst sinds 2015 wegens radicalisering en heeft een lange geschiedenis van geweld en bedreigingen. Hij zou behoren tot “een extremistisch islamistisch contactnetwerk”, zo verklaarde de topman van de inlichtingendienst, Roger Berg, tijdens een persconferentie.

De club bevindt zich in de uitgaanswijk van de Noorse hoofdstad. Deze week wordt op verschillende plaatsen in Oslo de Pride gevierd. Voor vandaag stond er ook een Pride Parade gepland, maar die is nu door de organisatoren afgelast op vraag van de politie.