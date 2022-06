Provincie en gemeente steken miljoenen in ov voor woningbouw

De provincie en gemeente Utrecht steken samen 400 miljoen euro in nieuwe, snelle ov-verbindingen. Het openbaar vervoer is nodig om de komende acht jaar 80.000 woningen te kunnen bouwen. Hiermee willen de gezamenlijke overheden de woningcrisis aanpakken, laten zij woensdag in een gezamenlijke verklaring weten.

Het gereserveerde bedrag is een deel van de 1,8 miljard euro aan investeringen die nodig zijn om de geplande ov-verbindingen (zoals de Merwede- en de Papendorplijn) mogelijk te maken. Zonder ov slibt de regio dicht en zijn de nieuwe wijken slecht bereikbaar, zeggen provincie en de gemeente. Zij gaan in overleg met het Rijk voor financiële steun om het gat te dichten. Zij gaan er vanuit dat ze Den Haag een "aantrekkelijk bod" - de 400 miljoen euro - op tafel hebben gelegd "om te helpen bij de woningbouwopgave".

"De regio Utrecht is een ontzettend gewilde en geliefde plek om te wonen. Als snelst groeiende regio van Nederland leveren wij de komende jaren een substantiële bijdrage aan het oplossen van het nationale woningtekort. Op dit moment piept en kraakt het ov-netwerk in de regio echter al. Zonder investeringen in bereikbaarheid kan de regio simpelweg niet op verantwoorde en gezonde manier groeien", benadrukt burgemeester Sharon Dijksma.

Utrecht hamert al langer op snelle ov-verbindingen zoals sneltrams of metrolijnen om nieuwbouwwijken mogelijk te maken. Al vaker vroeg Utrecht Den Haag om een financiële injectie.