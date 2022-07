Hoe Limburgse seks-pastoor John Burger jaren zijn gang kon gaan

John Burger, de pastoor van Berg en Meerssen, is vorige week door de bisschop uit de roulatie genomen. Dat was na een klacht dat hij de moeder van een communicantje had verrast met een pornofilm. Maar minstens 18 jaar kon hij zijn verknipte gang gaan. Toen gaf hij een vrouw die krap zat 800 euro uit de armenkas. In ruil verlangde hij dat ze naar de pastorie kwam. Daar ontving hij haar spiernaakt. Dagblad De Limburger heeft een reeks anekdotes verzameld van vrouwen die door de pastoor zijn belaagd.

Sommige slachtoffers deden aangifte. Maar het hield niet op. Ook een medling bij de bisschop van Roermond in 2007 leidde tot niets. Tot het laatste incident.Een moeder van een communicantje uit Berg en Terblijt is dit voorjaar door de pastoor is geconfronteerd met een film over het Laatste Avondmaal, waarin de hoofdrolspelers zich ontpoppen tot pornoacteurs.

Nu is de pastoor op non-actief geplaatst. Maar volgens De Limburger heeft het bisdom hem twee decennia de hand boven het hoofd gehouden.