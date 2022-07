Nederland drugsland: in aantal wijken dreigt een op de acht jongeren drugscrimineel te worden

Het wordt steeds normaler in Nederland om je brood te verdienen in de drugshandel: in een behoorlijk aantal wijken dreigt een op de acht jongeren drugscrimineel te worden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

In totaal gaat het om 162.000 jongeren, tonen ondermijningscijfers van de overheid aan, die RTL analyseerde. De Brabantse wijk Helmond-West is het ergst: maar liefst 13,7 procent van de jongeren dreigt in de drugshandel te belanden. Het zijn vaak jongeren die schulden hebben, stoppen met school of bij bureau HALT taakstraffen moeten uitvoeren.

Criminoloog Robby Roks spreekt bij RTL Nieuws van een zorgwekkend aantal. "Met een deel kan het over een paar jaar heel goed gaan, maar een aantal groeit door naar de georganiseerde misdaad. Dan kun je denken aan de handel in cocaïne, maar ook betrokkenheid bij liquidaties en afpersing."

Andere wijken waar minstens een achtste van de jeugd op het verkeerde pad dreigt te belanden zijn Centrum Almere Stad, Delfshaven, Rosmolenwijk (Zaanstad) en Emmermeer (Emmen). Rotterdam staat met bijna 11.000 jongeren die dreigen af te glijden bovenaan.

Behalve armoede spelen ook problemen in het gezin een rol, legt Roks uit. En soms is het pure verveling. Ook is er een gebrek aan beleid. Roks: "Jongerenwerk en buurtwerk zijn de afgelopen tien jaar wegbezuinigd uit de wijken waar dat wel echt noodzakelijk was. Maar er is meer voor nodig, zoals het wegwerken van de structurele ongelijkheden. Als we daar niet bovenop zitten, is het dweilen met de kraan open. Bij professionals is de vrees aanwezig dat dan ook de nieuwe Taghi’s opstaan."