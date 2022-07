Meerdere doden bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

KOPENHAGEN (ANP/RTR/DPA) - Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn "meerdere doden" gevallen, meldt de politiechef zonder een exact dodental te geven. Eerder zondag schreef burgemeester Sophie Haestorp Andersen al op Facebook: "We weten nog niet zeker hoeveel gewonden of doden er zijn, maar het is zeer ernstig." De politie meldt dat in verband met het incident een 22-jarige Deense man is gearresteerd. Over diens motief is nog niets bekend. Het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen, Rigshospitalet, meldt een "kleine groep patiënten" te hebben ontvangen in verband met het incident. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingeschakeld, onder wie chirurgen en verpleegkundigen. De schietpartij was in het winkelcentrum Field's, dat ligt tussen het centrum en de luchthaven. Veel bezoekers renden na het horen van schoten in paniek naar buiten, is op videobeelden te zien.