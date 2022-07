Wespenbestrijders verwachten heel veel wespen vanaf half juli

Wespenbestrijders verwachten heel veel overlast van wespen deze zomer. Het overlastseizoen begint zeer waarschijnlijk al half juli, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. De wespen hebben zich goed kunnen ontwikkelen doordat de eerste helft van het jaar zeer warm en droog is verlopen met veel zon.

Als er in het voorjaar weinig regen valt en de zon vaak schijnt, zijn de omstandigheden ideaal voor wespenkoninginnen om aan de nestvorming te beginnen. Dat is dit jaar goed gelukt, aldus Van Vliet, want wespenbestrijders in heel Nederland krijgen veel meldingen binnen van wespennesten. Sommige nesten zijn helemaal klaar en zo groot als een flinke basketbal.

Er worden nu ook al wespen op zoetigheid gezien. Dat is heel vroeg in het jaar en een teken dat de ontwikkeling van wespenvolken vroeg is begonnen. Omdat de nesten al klaar zijn, vliegen de koninginnen opnieuw uit. Het is volgens Van Vliet mogelijk dat er deze zomer nog een tweede generatie wespen ontstaat, afhankelijk van het weer in de komende maanden. Wespen zijn overigens heel nuttige dieren, zegt hij, want ze vangen elke dag grote hoeveelheden insecten zoals muggen en rupsen weg.