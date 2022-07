Politieagent die kogel afvuurde is er kapot van. ‘Het gaat slecht met hem’

De agent die dinsdagavond in Heerenveen op boerenzoon Jouke Hospes (16) uit Akkrum schoot, zit ziek thuis. Hij acht zichzelf momenteel niet in staat om te werken. Zeker niet nadat hij hoorde dat hij een kogel op een jonge jongen had afgevuurd, schrijft het Dagblad voor het Noorden.

,,Toen werd hij bevangen door een dramatisch gevoel’’, zegt Gery Veldhuis, hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Noord-Nederland. Veldhuis zocht de betreffende politiemedewerker donderdagmiddag thuis op. Hij trof een gebroken man aan. ,,Het gaat slecht met hem’’, zegt de hoofdcommissaris.

Ook de andere agenten vinden wat er gebeurd is ,,flink waardeloos’’ aldus Veldhuis. ,,En uitermate nu blijkt dat het om een 16-jarige jongen ging. Maar ik vind ook dat iemand van die leeftijd daar op dat tijdstip niet thuishoort met een trekker voor dergelijke doeleinden. Daar ‘s avonds een baal hooi mee ophalen is prima. Maar je moet er niet mee gaan demonstreren.’’

De agenten waren ter plaatse, omdat burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen een noodverordening had uitgevaardigd. In dat gebied mochten zich op dat moment geen mensen bevinden en de politie moest handhaven.

In totaal lopen er naar drie agenten onderzoeken. Deze politiemensen losten schoten of trokken hun wapen, en dat geweldsgebruik wordt onderzocht.