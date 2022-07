Europese Commissie vraagt Kroes opheldering over stiekeme lobby

De Europese Commissie vraagt voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes om opheldering over stiekem lobbywerk. Kroes lobbyde voor het Amerikaanse platformbedrijf Uber, onthulden onderzoeksjournalisten zondag.

De commissie heeft besloten Kroes aan te schrijven met een verzoek "om tekst en uitleg over de informatie die in de media is verschenen", zegt een woordvoerder. "We zijn natuurlijk bezig de informatie die naar buiten is gebracht te analyseren."

Op een mogelijke sanctie voor de VVD-prominent, zoals het inhouden van pensioen, wil de commissie niet vooruitlopen. "Wij zijn natuurlijk niet een instelling die overhaast conclusies trekt." Het dagelijks bestuur van de EU wil verder ook niets kwijt over de correspondentie met Kroes.

Kroes lobbyde in 2015 en 2016 voor Uber terwijl de commissie haar uitdrukkelijk had verboden om voor het techbedrijf te gaan werken, komt naar voren in documenten en berichten waarop onderzoeksjournalisten de hand hebben gelegd en die ze de Uber Files hebben gedoopt. Ze zou bijvoorbeeld hebben geprobeerd het beleid voor de taximarkt ten gunste van Uber te beïnvloeden.