Nationaal Hitteplan geldt per maandag, met smogwaarschuwing

Het Nationaal Hitteplan treedt maandag in werking, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Door de hitte in een groot deel van Europa kan er ook smog ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen. Daarom geldt behalve het hitteplan ook een smogwaarschuwing. Het RIVM zegt dat de hitte ervoor kan zorgen dat kwetsbare groepen, zoals ouderen, gezondheidsproblemen kunnen ervaren als gevolg van de hitte. Daarbij kan het gaan om ongemakken zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Maar ook om ernstigere problemen zoals uitdroging en hitteberoerte. "Ouderen vormen de kwetsbaarste groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben", aldus het RIVM. Ook anderen kunnen problemen krijgen, bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen. "Zowel extreme hitte als hoge concentraties ozon in de zomer (zomersmog) hebben invloed op iedereen, maar ook zomersmog kent kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met ziekten aan de luchtwegen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht." Geadviseerd wordt om voldoende water te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken. Het Nationaal Hitteplan houdt in dat organisaties, professionals en vrijwilligers tijdig worden geattendeerd dat er aanhoudend warm weer is voorspeld waarbij maatregelen moeten worden genomen ter bescherming van de kwetsbare groepen.