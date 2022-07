OM en politie tonen beelden van voortvluchtigen op luchthavens

Het Openbaar Ministerie en de politie gaan beelden van voortvluchtige criminelen op schermen op luchthavens vertonen. Het gaat om acht veroordeelden die in Nederland nog straffen moeten uitzitten van tussen de vier jaar, voor een gewapende overval, tot levenslang voor moord.

De instanties denken dat de acht voortvluchtigen zich in het buitenland schuilhouden om zo hun opgelegde straf te ontlopen. De politie en het OM willen met de hulp van het publiek onder andere weten waar de daders momenteel zijn en wie hun contacten zijn. Aan reizigers wordt gevraagd om ook in het buitenland te letten op de daders en de politie te tippen als zij ze herkennen. Een aantal voortvluchtigen zou onder een andere naam of met valse documenten naar het buitenland zijn gereisd.

Overigens is het niet altijd zeker of verdachten teruggezonden worden naar Nederland. Bijvoorbeeld omdat Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met bepaalde landen.

Vertrekgates

Volgens het OM is het voor slachtoffers moeilijk dat deze criminelen zich schuilhouden in het buitenland om zo hun straf te ontlopen. Zo moet een van die acht mensen nog een gevangenisstraf van tien jaar uitzitten voor een moord uit 1995.

De beelden van de voortvluchtige criminelen worden tot en met 31 juli op schermen getoond in de vertrekgates van Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. Het Fugitive Action Search Team Nederland van de Landelijk Eenheid en het Landelijk Parket van het OM werken voor de campagne samen.