Aantal deelnemers Vierdaagse loopt toch op eerste dag

Een aantal deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse is dinsdag toch van start gegaan, terwijl de eerste wandeldag officieel juist geschrapt is vanwege de verwachte hitte. Woordvoerder Babs Rijke van Stichting 4Daagse noemt dat onverstandig, omdat er onderweg geen voorzieningen zijn.

"We snappen het sentiment uiteraard wel, maar we vinden het onverstandig. Anders gelasten we ook geen dag af natuurlijk", aldus Rijke. "We hebben geen voorzieningen onderweg: geen medische hulpposten, geen watertappunten en geen bewegwijzering. Onze teams hebben vandaag niks afgesloten, dus er rijdt ook gewoon verkeer op de route."

Volgens de zegsvrouw doen de mensen die dinsdag toch zijn gaan lopen dat volledig op eigen verantwoordelijkheid. "Dus we hopen dat ze een back-upplan hebben, en dat mensen verstandig blijven en zich laten ophalen als het echt niet meer gaat." Rijke weet niet hoeveel mensen er dinsdag toch zijn gaan lopen. "Het is niet onze verantwoordelijkheid, dus we hebben daar ook geen zicht op."

De Nijmeegse Vierdaagse zou eigenlijk dinsdag starten, maar vanwege de verwachte hitte is de wandeldag geannuleerd. De nu driedaagse wandeltocht vindt van woensdag tot en met vrijdag plaats. De organisatie noemde de weersomstandigheden dinsdag eerder "uniek" en "slechter dan in 2006", toen er twee wandelaars bezweken aan de warmte en de rest van de Vierdaagse werd afgelast.