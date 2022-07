Arbodiensten waarschuwen voor mogelijke coronapiek in de herfst

De kans op een coronapiek in de herfst is "reëel" en daarom is het belangrijk dat bedrijven voorbereidingen treffen zodat de continuïteit van werkzaamheden niet in gevaar komt. Daarvoor waarschuwen arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Zij merkten dat het ziekteverzuim bij bedrijven vorige maand al duidelijk opliep.

In juni ging het verzuim volgens de organisaties van 4,3 naar 4,4 procent. Het aantal verzuimmeldingen dat met corona te maken heeft ging daarbij fors omhoog. Eén op de vier werknemers die zich ziek meldt door corona, zou vermoeden dat de besmetting op het werk heeft plaatsgevonden. Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare, geeft aan dat de toename van het verzuim vrijwel helemaal komt door de coronapiek in juni.

Volgens de laatste cijfers van het RIVM loopt het aantal nieuwe coronagevallen inmiddels wel weer terug. De zomergolf zou zijn afgezwakt tot het niveau van eind juni. Maar Penders benadrukt dat het nog maar de vraag is hoe het aantal coronabesmettingen - en daarmee het verzuim door corona - zich verder ontwikkelt tijdens de zomer en vooral daarna.

"Het is belangrijk om juist nu in gesprek te gaan over corona, de nodige maatregelen en wat dit voor medewerkers betekent", geeft de deskundige mee. "Houd daarom oog voor de basisregels zoals handen wassen, elkaar ruimte geven en zorgen voor voldoende frisse lucht. Heb je bijvoorbeeld klachten? Dan blijf je thuis en doe je direct een zelftest. Na een negatieve zelftest mag je naar je werk. Ook thuiswerken voor wie dat kan, helpt om besmetting op de werkvloer te voorkomen."

ArboNed en HumanCapitalCare zijn beide onderdeel van HumanTotalCare. Samen werken ze voor ruim 63.000 werkgevers, die bij elkaar opgeteld goed zijn voor circa 1 miljoen werknemers.