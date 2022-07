Spaanse brandweer krijgt bosbranden onder controle

De Spaanse brandweer krijgt de tientallen bosbranden in het land onder controle op een moment waarop de temperaturen weer stijgen. Het gaat onder meer om de brand bij Ateca, een gemeente in de noordoostelijke provincie Zaragoza.

Bij Ateca wordt een "positieve" ontwikkeling waargenomen, aldus de regionale regering. Er is 14.000 hectare aan bos verbrand. Het moment waarop de 1700 evacués kunnen terugkeren, komt dichterbij. Het in Amsterdam gevestigde herbebossingsbedrijf Land Life heeft bekendgemaakt deze brand maandag te hebben veroorzaakt, met een vonk die vrijkwam van een graafmachine.

In het noordwesten van Spanje, in de provincie Zamora, is de bosbrand onder controle gebracht. Door deze brand zijn een brandbestrijder en een herder om het leven gekomen. De hitte van de afgelopen weken is volgens premier Pedro Sánchez meer dan vijfhonderd mensen fataal geworden. Spanje heeft net een tien dagen durende hittegolf met temperaturen tot wel 45 graden achter de rug.

Door de hitte en de droogte is dit jaar al 70.000 hectare aan land verwoest. Dat is volgens Sánchez bijna het dubbele van wat normaal was in voorgaande jaren. De premier omschreef klimaatverandering eerder deze week als een "moordenaar". "Het doodt mensen, zoals we hebben gezien, maar het doodt ook ons ​​ecosysteem, onze biodiversiteit", zei hij.