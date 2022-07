Aannemer die A1 zou opruimen bedreigd door boeren: “Ze zouden bedrijf in brand steken”

Een aannemer uit Borne die zou helpen om de door gestoorde boeren gedumpte troep op de A1 op te ruimen, vertelt in het AD over hoe het bedrijf gezwicht is voor bedreigingen.

"Wij durven onze medewerkers niet meer in te zetten op de A1", vertelt Karin Rog, directielid bij Reinteninfra in Borne, tegen AD. "Hun veiligheid is in het geding. Ja, dit mag je zwichten voor chantage en bedreiging noemen. Normaal zwichten we daar niet voor, nu wel.”

Haar aanvankelijke sympathie voor het boerenprotest is omgeslagen in 'weerzin', vertelt ze. "Dit is heel erg, te gek voor woorden. Het is weerzinwekkend.”

Ze zegt over de bedreigingen: "De directeur van het bedrijf met wie wij deze klus samen deden was gebeld. Als hij als landverrader niet zou stoppen met het werk, zouden ze langskomen en zijn bedrijf in brand steken. Wat kun je dan nog? Dan stop je.”