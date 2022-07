Wegen in meerdere provincies dicht door acties op en rond A7

Door acties op en rond de A7 in Groningen, Friesland en Noord-Holland zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere wegen afgesloten. Tussen Groningen en Drachten vonden door afvaldumping zeker twee ongelukken met meerdere voertuigen plaats. Daarbij raakte niemand gewond. Nabij Medemblik in de provincie Noord-Holland zijn hooibalen in de fik gezet. Rijkswaterstaat heeft de weg daar afgezet op last van de brandweer. Bij Midwolde zijn onder meer autobanden op de weg gedumpt. Hierdoor vond rond 02.45 uur een aanrijding plaats. Bij Frieschepalen vond rond 03.45 uur eveneens een ongeluk plaats. De weg wordt tussen Groningen en Drachten afgesloten. In Noord-Holland is de weg tussen Hoorn en Den Oever in beide richtingen dicht. De brandweer is aanwezig om het vuur te blussen en ook de politie is ter plaatse. De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor het dumpen van het afval en waarschuwt weggebruikers in het noorden van het land hun rijgedrag aan te passen. "Er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties", aldus de politie op Twitter. Woensdag werd uit protest met de stikstofregels op verschillende plaatsen afval, strobalen en asbesthoudend materiaal gedumpt en in brand gestoken.