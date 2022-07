Ongelukken op de snelweg door boerenacties? ‘Niet zo erg’ vindt FDF-voorman

Wetten gelden al een tijdje niet meer voor sommige boeren. Alles lijkt gerechtvaardigd om hun zonder subsidie onrendabele en bovendien overlast veroorzakende bedrijven overeind te houden. Zelfs als daarbij ongelukken gebeuren.

Vannacht dumpte een aantal boeren opnieuw afval op de snelweg. Deze keer leidde het ook tot een ongeluk op de A7 tussen Groningen en Drachten. Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defence Force is niet onder de indruk. "Ongelukken zijn natuurlijk nooit te rechtvaardigen. Maar zolang het een beetje blikschade is, vind ik het allemaal niet zo erg”, zegt hij in het AD.

Ook Erik Luiten van Agractie, die de boeren wel oproept binnen de wet te opereren, lijkt toch nog altijd te vinden dat het doel de middelen heiligt. "Wij vinden de acties ook niet leuk, daarom moet de regering nu gaan bewegen."

Van den Oever: "Want je merkt dat de boeren het niet meer pikken, en dat de acties verder escaleren. De regering moet per direct de acties beëindigen door de stikstofbrief van tafel te halen.”

De regering moet helemaal niets. Behalve de politie de opdracht geven om een paar doorgeslagen demonstranten op te pakken.