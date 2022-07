Brits stel koopt Frans gehucht voor 14.000 euro: ‘Huis in Engeland was te duur’

Paul Mappley en Yip Ward zijn avontuurlijk aangelegd en besloten voor een habbekrats een Frans dorpje inclusief 8000 vierkante meter grond te kopen in Normandië. Kopen in Groot-Brittannië was voor het stel geen optie vanwege de torenhoge huizenprijzen.

Paul en Yip, allebei 48 jaar oud, woonden langdurig in een caravan in het zuidoosten van Engeland. Een geschikt huis vinden was schier onmogelijk voor het stel. “In de regio waar we woonden, zouden we ongeveer 300.000 pond (circa 360.000 euro) moeten betalen om in een klein huis te wonen. Dat was nooit een optie voor ons”, vertelt Yip.

Gouden tip

Toen kregen ze via een vriend de tip om een huisje te kopen in het Noord-Franse gehucht La Buslière. Ze gingen naar Frankrijk en besloten niet alleen het huisje, maar het hele dorp te kopen voor slechts 14.000 euro, veel minder dan de borg voor een huis in Engeland.

La Buslière is een gehucht met zes huisjes, twee schuren, een paardenwei, een stal en een werkplaats. Je kunt er appels persen om cider te maken en brood bakken in een grote broodoven. Het dorp beslaat zo’n 8000 vierkante meter land.

Transformatie

Er is geen elektriciteit en er moet wel wat meer gebeuren dan alleen een likje verf hier en daar, maar de mannen hebben zin in de renovatie. Ze vertelden aan Channel 4: “We willen er gewoon voor gaan. Er schuilt zoveel geschiedenis achter het dorpje. Het is een geweldig gevoel.”

Ze willen de huisjes gaan verhuren als het opknapproject klaar is. La Buslière wordt als het aan hen ligt getransformeerd tot luxueuze vakantiebestemming.