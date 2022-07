Er zijn toch camerabeelden, waarom worden de boeren op de snelweg dan niet opgepakt?

Veel mensen verbazen zich erover dat boeren snelwegen kunnen blokkeren en andere illegale dingen kunnen doen zonder gearresteerd te worden. Er hangen toch overal camera's? Rijkswaterstaat vertelt in de Volkskrant waarom het nog niet zo makkelijk is om de terreurboeren op te pakken.

Er hangen 3000 camera's op de Nederlandse wegen. "Maar wij kunnen alleen livebeelden monitoren, want volgens de wet mogen we de beelden niet opslaan. Dus dan houdt het wel een beetje op", legt een woordvoerder uit. Ze kunnen alleen de politie op pad sturen als ze live iets zien gebeuren. Er hangen bovendien veel minder camera's in landelijke gebieden. "De kans is dus klein dat we live kunnen zien hoe afval op wegen en in de bermen wordt gedumpt om vervolgens direct een melding kunnen doen bij de politie."

De politie mag niet meekijken met de camera's van Rijkswaterstaat. Ze heeft eigen camera's, maar ook weer met een lagere dekkingsgraad op het platteland. Het is overigens niet zo dat er helemaal niets gebeurt. De onderzoeken lopen nog. "Daarom zijn er nog geen aanhoudingen verricht", aldus een woordvoerder van de Landelijke Politie.

Ondertussen roept de politie burgers op om beelden te maken als ze boeren op de snelweg zien en die door te sturen.