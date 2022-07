Rijkswaterstaat doet aangifte van vernieling en bedreiging

Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van vernielingen die zijn aangericht aan de wegen, door onder meer het dumpen van afval en brandende hooibalen, en van bedreiging en laster. Dit meldt Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstraat, donderdag in de talkshow Renze. "Onze mensen worden bedreigd en geïntimideerd, niet alleen onze medewerkers maar ook de aannemers die wij inzetten om dit op te ruimen", aldus Blom in de talkshow. "Dit gaat echt te ver." Op meerdere snelwegen zijn de afgelopen dagen dumpingen gedaan van onder meer asbest, afval, strobalen en autobanden uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. "Het gaat om eigendom van ons dat is beschadigd. Om dat te herstellen worden kosten gemaakt. Die willen we gaan verhalen", bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het gaat volgens hem om enkele honderdduizenden euro's. Bedreigingen komen bij Rijkswaterstaat onder meer binnen bij het klantcontactcentrum en de via de mail, aldus de zegsman.