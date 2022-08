Weer afvaldumping bij snelweg, afrit A7 bij Marum afgesloten

De afrit Marum op de A7 in Groningen is afgesloten vanwege een afvaldumping. Rond 04.00 uur afgelopen nacht zijn op de afrit pallets en ander hout gedumpt en in brand gestoken, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De brand is inmiddels geblust. Rijkswaterstaat schakelt een speciale ploeg in om de rommel op te ruimen, omdat er vermoedelijk asbest tussen het afval zit.

Volgens de woordvoerder is Rijkswaterstaat extra alert op mogelijke andere afvaldumpingen op de wegen. Vooralsnog zijn er geen stortingen gesignaleerd op andere plekken in het land.

Vorige week deponeerden actievoerende boeren uit protest afval op meerdere snelwegen. De afgelopen tijd zijn er regelmatig boerenprotesten op en bij snelwegen, waarmee wordt geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet.